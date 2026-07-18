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18 июля, 01:04

18 июля расчёты ПВО сбили семь дронов, летевших на Москву

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Дежурными силами ПВО Минобороны России уничтожены семь беспилотников, которые пытались совершить атаку на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

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Ранее во Владимире после удара украинского беспилотника загорелась квартира в одном из многоквартирных домов. Жильцы эвакуируются. На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Алена Пенчугина
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