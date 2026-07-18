18 июля расчёты ПВО сбили семь дронов, летевших на Москву

Дежурными силами ПВО Минобороны России уничтожены семь беспилотников, которые пытались совершить атаку на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее во Владимире после удара украинского беспилотника загорелась квартира в одном из многоквартирных домов. Жильцы эвакуируются. На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.