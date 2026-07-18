18 июля расчёты ПВО сбили семь дронов, летевших на Москву
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Дежурными силами ПВО Минобороны России уничтожены семь беспилотников, которые пытались совершить атаку на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее во Владимире после удара украинского беспилотника загорелась квартира в одном из многоквартирных домов. Жильцы эвакуируются. На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.
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