СК возбудил дела о терактах после атак на склады в Котовске и Электростали

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье о теракте в связи с ночными ударами по объектам гражданской инфраструктуры в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, в ночь на 18 июля 2026 года вооружённые формирования Украины атаковали логистические центры одного из маркетплейсов с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате совершенных террористических актов есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Точное количество жертв на данный момент устанавливается.

В настоящее время на местах происшествий в двух регионах работают следственно-оперативные группы и криминалисты СК России. Специалисты занимаются изъятием фрагментов БПЛА и иных вещественных доказательств, которые станут базой для назначения ряда судебных экспертиз.

Следственный комитет намерен дать жёсткую уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, ответственных за организацию и выполнение этих атак. В ведомстве подчеркнули, что каждый подобный акт направлен исключительно против гражданского населения и является грубым нарушением международного права.