Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 06:05

На объектах под Ставрополем после атаки дронов детонируют огнеопасные материалы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

После атаки беспилотников на промышленные объекты Ставрополя там продолжаются пожары. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что из-за возгораний происходят детонации огнеопасных материалов.

«Из-за пожаров на промышленных объектах детонируют огнеопасные материалы — звук слышен в Ставрополе», — предупредил глава региона в мессенджере «Макс».

По словам Владимирова, угрозы жизни и здоровью жителей сейчас нет. В качестве меры предосторожности жителей ближайших домов в Вязниках перевели в безопасное место. На месте происшествия работают пожарные и экстренные службы. Специалисты продолжают ликвидировать последствия возгораний.

Дополнительная информация о повреждениях и причинах пожаров уточняется.

Воробьёв: 61 человек пострадал при атаке украинских БПЛА на Московскую область
Воробьёв: 61 человек пострадал при атаке украинских БПЛА на Московскую область

Ранее Life.ru писал, что на Ставрополье силы ПВО отразили атаку беспилотников, после чего в промзоне возникли очаги возгорания. Позже там вспыхнул новый пожар в районе падения обломков дронов ВСУ.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar