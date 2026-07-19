На объектах под Ставрополем после атаки дронов детонируют огнеопасные материалы
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После атаки беспилотников на промышленные объекты Ставрополя там продолжаются пожары. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что из-за возгораний происходят детонации огнеопасных материалов.
«Из-за пожаров на промышленных объектах детонируют огнеопасные материалы — звук слышен в Ставрополе», — предупредил глава региона в мессенджере «Макс».
По словам Владимирова, угрозы жизни и здоровью жителей сейчас нет. В качестве меры предосторожности жителей ближайших домов в Вязниках перевели в безопасное место. На месте происшествия работают пожарные и экстренные службы. Специалисты продолжают ликвидировать последствия возгораний.
Дополнительная информация о повреждениях и причинах пожаров уточняется.
Ранее Life.ru писал, что на Ставрополье силы ПВО отразили атаку беспилотников, после чего в промзоне возникли очаги возгорания. Позже там вспыхнул новый пожар в районе падения обломков дронов ВСУ.
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