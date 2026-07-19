После атаки БПЛА в промзоне на севере Ставрополя произошло возгорание
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В промышленной зоне на севере Ставрополя зафиксировали возгорание после атаки беспилотников ВСУ. Предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
По словам главы региона, место происшествия находится далеко от жилой застройки, поэтому угрозы для домов и жителей нет. На месте продолжают работать пожарные расчёты и другие экстренные службы.
«Возгорание после атаки БПЛА также зафиксировано в промзоне на севере Ставрополя, возле границы со Шпаковским округом», – написал Владимиров.
Губернатор уточнил, что ситуация находится на контроле у региональных властей. Он добавил, что поддерживается связь с главой Ставрополя Иваном Ульянченко, а специалисты продолжают ликвидацию последствий.
«Пожарные и другие экстренные службы продолжают работу», – отметил глава края.
Ранее Life.ru писал, что под Ставрополем силы ПВО отразили атаку беспилотников, после чего в промзоне возникли очаги возгорания. Пожары появились из-за падения обломков сбитых дронов, однако погибших и пострадавших не было. Власти предупредили жителей об опасности найденных обломков БПЛА и призвали сообщать о них по номеру 112.
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