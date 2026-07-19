КТК заявил об атаке ВСУ на морской терминал и 2 танкера с международным экипажем
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Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума подвергся атаке беспилотников ВСУ во время погрузочных операций. В результате удара на одном из танкеров с международным экипажем возник пожар, его уже удалось ликвидировать.
По данным КТК, атака произошла 19 июля 2026 года на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3. Под удар попали два танкера — ASIA и NISSOS IOS, перевозившие нефть. На борту судов находились международные экипажи. Танкер ASIA ходит под флагом Либерии, а NISSOS IOS — под флагом Маршалловых островов.
«В результате нападения на танкере ASIA возник пожар, который был потушен с участием вспомогательных сил аварийного реагирования КТК», — сообщили в компании.
После атаки погрузку нефти остановили. В КТК заявили, что пострадавших среди сотрудников консорциума, подрядчиков и членов экипажей нет. Разлива нефти также удалось избежать, оба судна сохранили плавучесть.
Сейчас специалисты оценивают повреждения танкеров. Медицинская помощь экипажам не потребовалась. В КТК подчеркнули, что это уже пятый случай нападения на объекты консорциума. Компания заявила, что рассматривает произошедшее как атаку на гражданскую инфраструктуру, которая имеет международное значение.
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлёв призвал вооружать российские суда крупнокалиберными пулемётами для защиты от безэкипажных катеров и возможных захватов. Минсельзох же заверил, что ситуация в Азовском море не приведёт к нехватке продуктов в России и не лишит страну возможностей поставлять сельхозпродукцию за рубеж.
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