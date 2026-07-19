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19 июля, 07:32

КТК заявил об атаке ВСУ на морской терминал и 2 танкера с международным экипажем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grints

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grints

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума подвергся атаке беспилотников ВСУ во время погрузочных операций. В результате удара на одном из танкеров с международным экипажем возник пожар, его уже удалось ликвидировать.

По данным КТК, атака произошла 19 июля 2026 года на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3. Под удар попали два танкера — ASIA и NISSOS IOS, перевозившие нефть. На борту судов находились международные экипажи. Танкер ASIA ходит под флагом Либерии, а NISSOS IOS — под флагом Маршалловых островов.

«В результате нападения на танкере ASIA возник пожар, который был потушен с участием вспомогательных сил аварийного реагирования КТК», — сообщили в компании.

После атаки погрузку нефти остановили. В КТК заявили, что пострадавших среди сотрудников консорциума, подрядчиков и членов экипажей нет. Разлива нефти также удалось избежать, оба судна сохранили плавучесть.

Сейчас специалисты оценивают повреждения танкеров. Медицинская помощь экипажам не потребовалась. В КТК подчеркнули, что это уже пятый случай нападения на объекты консорциума. Компания заявила, что рассматривает произошедшее как атаку на гражданскую инфраструктуру, которая имеет международное значение.

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Андрей Бражников
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