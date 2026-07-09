В Госдуме призвали «подрывать» суда НАТО за атаки на российские танкеры

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв призвал жёстко реагировать на атаки на российские суда. По его словам, Украина и НАТО всё чаще нападают на безоружные танкеры, включая газовоз в Средиземноморье.

Парламентарий в беседе с «Газетой.ru» предложил вооружать суда крупнокалиберными пулемётами — это поможет отбивать безэкипажные катера и предотвращать пиратские захваты. Кроме того, он считает, что Россия должна отвечать зеркально: на каждый подбитый танкер — топить два сухогруза противника. Только так, по его мнению, агрессия прекратится.

Напомним, ранее в Таганрогском заливе два танкера получили повреждения при атаке БПЛА. На одном судне возник пожар, команда из 13 человек успешно эвакуировалась, у двоих человек диагностированы лёгкие травмы. По предварительным данным, суда перевозили пустые ёмкости, утечки нефтепродуктов и угрозы экологии нет.