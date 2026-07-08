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Регион
8 июля, 10:58

Песков: Реакцией России на удары по танкерам в Каспии является продолжение СВО

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Реакцией России на удары по танкерам в Каспийском море является продолжение специальной военной операции. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия продолжает специальную военную операцию», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков назвал атаку ВСУ на танкеры в Таганрогском заливе терроризмом
Песков назвал атаку ВСУ на танкеры в Таганрогском заливе терроризмом

Напомним, в Таганрогском заливе два танкера получили повреждения при атаке БПЛА. На одном судне возник пожар, команда из 13 человек успешно эвакуировалась, у двоих человек диагностированы лёгкие травмы. По предварительным данным, суда перевозили пустые ёмкости, утечки нефтепродуктов и угрозы экологии нет.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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Александр Юнашев
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