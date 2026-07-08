Песков: Реакцией России на удары по танкерам в Каспии является продолжение СВО

Реакцией России на удары по танкерам в Каспийском море является продолжение специальной военной операции. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия продолжает специальную военную операцию», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, в Таганрогском заливе два танкера получили повреждения при атаке БПЛА. На одном судне возник пожар, команда из 13 человек успешно эвакуировалась, у двоих человек диагностированы лёгкие травмы. По предварительным данным, суда перевозили пустые ёмкости, утечки нефтепродуктов и угрозы экологии нет.