Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 09:03

13 моряков спасли с танкера «Ефросинья» в Таганрогском заливе после атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hivaka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hivaka

Все 13 членов экипажа танкера «Ефросинья», который подвергся атаке беспилотника в Таганрогском заливе и загорелся, были эвакуированы. Угрозы их жизни нет. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

По её словам, после удара БПЛА на борту судна начался пожар, который создал опасность для находившихся там людей. Экстренные службы уже приступили к ликвидации последствий и оценке повреждений судов.

«В результате профессиональных и слаженных действий пограничников все 13 членов экипажа танкера были эвакуированы и доставлены в Таганрог. Их жизни ничего не угрожает», — написала Камбулова.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганрогском заливе были повреждены два танкера, следовавших в сторону Ростова-на-Дону. В результате атаки два человека получили незначительные травмы. Повреждённые суда не имели груза, утечки нефтепродуктов не произошло.

Рейсовый автобус Краснодар — Мелитополь попал под атаку БПЛА в Запорожье
Рейсовый автобус Краснодар — Мелитополь попал под атаку БПЛА в Запорожье

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar