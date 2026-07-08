13 моряков спасли с танкера «Ефросинья» в Таганрогском заливе после атаки ВСУ

Все 13 членов экипажа танкера «Ефросинья», который подвергся атаке беспилотника в Таганрогском заливе и загорелся, были эвакуированы. Угрозы их жизни нет. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

По её словам, после удара БПЛА на борту судна начался пожар, который создал опасность для находившихся там людей. Экстренные службы уже приступили к ликвидации последствий и оценке повреждений судов.

«В результате профессиональных и слаженных действий пограничников все 13 членов экипажа танкера были эвакуированы и доставлены в Таганрог. Их жизни ничего не угрожает», — написала Камбулова.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганрогском заливе были повреждены два танкера, следовавших в сторону Ростова-на-Дону. В результате атаки два человека получили незначительные травмы. Повреждённые суда не имели груза, утечки нефтепродуктов не произошло.