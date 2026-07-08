Песков назвал атаку ВСУ на танкеры в Таганрогском заливе терроризмом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на атаку беспилотников ВСУ на танкеры в Таганрогском заливе. Представитель Кремля заявил, что произошедшее рассматривается как проявление террористической деятельности.

«Это проявление террористической деятельности киевского режима в отношении международной энергетической инфраструктуры», — заявил представитель Кремля.

На вопрос о возможной реакции Москвы Песков ответил, что российская сторона продолжит специальную военную операцию.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что два танкера, следовавших в сторону Ростова-на-Дону, получили повреждения в результате атаки БПЛА в акватории Таганрогского залива. На одном из судов возник пожар, экипаж из 13 человек эвакуировали. По предварительным данным, суда перевозили пустые ёмкости — утечки нефтепродуктов и угрозы экологической ситуации не возникло. Два человека получили лёгкие травмы