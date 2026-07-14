Минтранс усилил охрану российского флота в Азовском море из-за атак ВСУ

Минтранс России принимает дополнительные меры для сохранения грузовых перевозок в Азовском море. Решение связано с участившимися атаками ВСУ на гражданские суда. Ведомство корректирует логистические процессы, чтобы обеспечить стабильное движение товаров и снизить риски возможных сбоев. Об этом рассказали в пресс-службе самого министерства.

К усилению безопасности также подключились судовладельцы. Они отрабатывают способы защиты флота в сложившихся условиях. Капитаны портов, в свою очередь, совершенствуют схему движения в акватории. Особое внимание уделяется более быстрому прохождению кораблей. Кроме того, специалисты намерены сократить время обработки прибывающего транспорта. Эти шаги должны поддержать бесперебойную работу морских маршрутов.

Ранее СМИ сообщали о приостановке навигации по Азово-Донскому каналу и прекращении приёма новых заявок на проход через Керченский пролив, но официального подтверждения этой информации не было. Тем временем депутат Госдумы Алексей Журавлёв предлагает вооружать российские суда крупнокалиберными пулемётами для защиты от безэкипажных катеров и возможных захватов. Минсельзох же заверил, что ситуация в Азовском море не приведёт к нехватке продуктов в России и не лишит страну возможностей поставлять сельхозпродукцию за рубеж.