Минсельхоз исключил дефицит продуктов из-за ситуации в Азовском море

Ситуация в акватории Азовского моря не приведёт к нехватке продуктов в России и не лишит страну возможностей поставлять сельхозпродукцию за рубеж. Такой прогноз дали в Минсельхозе РФ на фоне участившихся атак на гражданский флот.

В ведомстве пояснили, что аграрные грузы переваливают через большое количество терминалов в разных частях страны. Эта инфраструктура позволяет при необходимости направлять потоки через другие транспортные узлы.

«Логистика поставок при необходимости будет переориентирована», — подчеркнули в министерстве.

Альтернативные схемы перевозки сейчас прорабатывают вместе с профильными ведомствами и представителями бизнеса. Задача — сохранить бесперебойное снабжение внутреннего рынка и выполнить обязательства перед зарубежными покупателями. Минтранс также заявил, что принимает необходимые меры для поддержания грузовой логистики. Конкретные маршруты, на которые могут перенаправить сельскохозяйственную продукцию, пока не раскрываются.

Ранее СМИ сообщали о приостановке навигации по Азово-Донскому каналу и прекращении приёма новых заявок на проход через Керченский пролив, однако официального подтверждения этой информации не было. Тем временем депутат Госдумы Алексей Журавлёв предлагает вооружать российские суда крупнокалиберными пулемётами для защиты от безэкипажных катеров и возможных захватов. Кроме того, парламентарий призвал отвечать на атаки зеркально, нанося удары по судам противника.