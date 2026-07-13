Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 09:50

Песков переадресовал Минтрансу вопрос о судоходстве в Азовском море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Кремль не стал подтверждать сообщения о временном ограничении судоходства в Азовском море из соображений безопасности. За разъяснениями по этому вопросу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил обратиться в Минтранс.

Представителя Кремля спросили, действительно ли движение судов ограничили на фоне возможной угрозы для российского флота.

Песков подчеркнул, что регулирование судоходства относится к компетенции транспортного ведомства. При этом все вопросы, связанные с проведением СВО, находятся в поле зрения президента РФ Владимира Путина, который получает информацию и принимает решения.

Ранее СМИ сообщали о приостановке навигации по Азово-Донскому каналу и прекращении приёма новых заявок на проход через Керченский пролив, однако официального подтверждения этой информации не было.

Песков: Реакцией России на удары по танкерам в Каспии является продолжение СВО
Песков: Реакцией России на удары по танкерам в Каспии является продолжение СВО

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлёв предложил вооружать российские суда крупнокалиберными пулемётами для защиты от безэкипажных катеров и возможных захватов. Кроме того, он призвал отвечать на атаки зеркально, нанося удары по судам противника.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Минтранс РФ
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar