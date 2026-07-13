Песков переадресовал Минтрансу вопрос о судоходстве в Азовском море

Кремль не стал подтверждать сообщения о временном ограничении судоходства в Азовском море из соображений безопасности. За разъяснениями по этому вопросу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил обратиться в Минтранс.

Представителя Кремля спросили, действительно ли движение судов ограничили на фоне возможной угрозы для российского флота.

Песков подчеркнул, что регулирование судоходства относится к компетенции транспортного ведомства. При этом все вопросы, связанные с проведением СВО, находятся в поле зрения президента РФ Владимира Путина, который получает информацию и принимает решения.

Ранее СМИ сообщали о приостановке навигации по Азово-Донскому каналу и прекращении приёма новых заявок на проход через Керченский пролив, однако официального подтверждения этой информации не было.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлёв предложил вооружать российские суда крупнокалиберными пулемётами для защиты от безэкипажных катеров и возможных захватов. Кроме того, он призвал отвечать на атаки зеркально, нанося удары по судам противника.