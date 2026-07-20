МИД призывает Запад дать оценку атакам Киева на терминалы КТК в Чёрном море
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Россия призывает западные страны отреагировать на террористические удары Киева по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), Владимир Зеленский должен осознавать возможные последствия своих преступных решений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Призываем международное сообщество дать соразмерную оценку совершенному режимом Зеленского очередному военному преступлению. Отсутствие адекватной реакции будем расценивать как проявление соглашательства и одобрение линии Киева на наращивание террора», — цитирует дипломата ведомство на своём сайте.
Напомним, 19 июля терминал КТК в Чёрном море подвергся атаке украинских дронов прямо во время погрузки, под удар попали выносные причалы и два танкера под флагами Либерии и Маршалловых островов с международными экипажами. Работа терминала приостанавливалась на время устранения последствий атаки. МИД Казахстана назвал нападения на перевозящие нефть консорциума суда недопустимым посягательством на экономические интересы страны. А 20 июля ВСУ снова совершили атаку на танкер на терминале.
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