МИД призывает Запад дать оценку атакам Киева на терминалы КТК в Чёрном море

Россия призывает западные страны отреагировать на террористические удары Киева по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), Владимир Зеленский должен осознавать возможные последствия своих преступных решений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Призываем международное сообщество дать соразмерную оценку совершенному режимом Зеленского очередному военному преступлению. Отсутствие адекватной реакции будем расценивать как проявление соглашательства и одобрение линии Киева на наращивание террора», — цитирует дипломата ведомство на своём сайте.