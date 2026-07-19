КТК: Разлива нефти после атаки БПЛА на терминал не допущено, танкеры на плаву
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Разлива нефти после атаки беспилотников на нефтетерминал КТК удалось избежать, танкеры остались на плаву, экипаж не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.
«Розлива нефти не допущено. Медицинская помощь членами экипажа не запрашивалась. Танкера сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений», — говорится в публикации.
Напомним, сегодня морской терминал КТК подвергся атаке украинских дронов прямо во время погрузки, под удар попали выносные причалы и два танкера под флагами Либерии и Маршалловых островов с международными экипажами. На судне ASIA вспыхнул пожар, но его уже ликвидировали силами аварийных служб консорциума.
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