Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 07:40

КТК: Разлива нефти после атаки БПЛА на терминал не допущено, танкеры на плаву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Разлива нефти после атаки беспилотников на нефтетерминал КТК удалось избежать, танкеры остались на плаву, экипаж не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.

«Розлива нефти не допущено. Медицинская помощь членами экипажа не запрашивалась. Танкера сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений», — говорится в публикации.

Bloomberg: Танкер Nordic Zenith атаковали по пути к терминалу
Bloomberg: Танкер Nordic Zenith атаковали по пути к терминалу

Напомним, сегодня морской терминал КТК подвергся атаке украинских дронов прямо во время погрузки, под удар попали выносные причалы и два танкера под флагами Либерии и Маршалловых островов с международными экипажами. На судне ASIA вспыхнул пожар, но его уже ликвидировали силами аварийных служб консорциума.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar