КТК: Разлива нефти после атаки БПЛА на терминал не допущено, танкеры на плаву

Разлива нефти после атаки беспилотников на нефтетерминал КТК удалось избежать, танкеры остались на плаву, экипаж не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.

«Розлива нефти не допущено. Медицинская помощь членами экипажа не запрашивалась. Танкера сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений», — говорится в публикации.

Напомним, сегодня морской терминал КТК подвергся атаке украинских дронов прямо во время погрузки, под удар попали выносные причалы и два танкера под флагами Либерии и Маршалловых островов с международными экипажами. На судне ASIA вспыхнул пожар, но его уже ликвидировали силами аварийных служб консорциума.