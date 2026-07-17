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17 июля, 12:52

Bloomberg: Танкер Nordic Zenith атаковали по пути к терминалу КТК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JBula_62

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JBula_62

Нефтяной танкер Nordic Zenith подвергся атаке у побережья Чёрного моря и загорелся. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

После происшествия пожар на судне удалось потушить. Танкер направлялся к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума для погрузки нефти.

Неизвестный снаряд атаковал танкер в Ормузском проливе
Неизвестный снаряд атаковал танкер в Ормузском проливе

Ранее центр UKMTO сообщил, что у берегов Омана танкер был поражён ракетой при следовании через Ормузский пролив в 13 морских милях от порта Лимах, экипаж доложил о попадании, начато расследование. Инцидент произошёл по южному маршруту.

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Дарья Денисова
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