Bloomberg: Танкер Nordic Zenith атаковали по пути к терминалу КТК

Нефтяной танкер Nordic Zenith подвергся атаке у побережья Чёрного моря и загорелся. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

После происшествия пожар на судне удалось потушить. Танкер направлялся к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума для погрузки нефти.

Ранее центр UKMTO сообщил, что у берегов Омана танкер был поражён ракетой при следовании через Ормузский пролив в 13 морских милях от порта Лимах, экипаж доложил о попадании, начато расследование. Инцидент произошёл по южному маршруту.