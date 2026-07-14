Неизвестная ракета ударила по танкеру у берегов Омана

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о новом инциденте у берегов Омана: танкер был поражён ракетой во время следования через Ормузский пролив по южному маршруту. Происшествие зафиксировано в 13 морских милях к юго-востоку от порта Лимах.

По данным координационного центра, команда судна доложила о попадании ракеты, когда танкер двигался в направлении выхода из района. Власти начали расследование.

«Команда танкера сообщила, что он был поражён ракетой», — говорится в сообщении.

Ранее у побережья Омана, в 8 километрах к востоку от населённого пункта Лимах, произошёл инцидент с участием танкера, следовавшего в южном направлении. По данным Центра координации морских торговых перевозок при военно-морских силах Великобритании (UKMTO), судно было поражено неизвестным снарядом, который попал в левый борт. В результате попадания на танкере начался пожар.