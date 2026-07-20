ВСУ снова атаковали танкер в Каспийском море, экипаж спасся

ВСУ сегодня совершили новую атаку на танкер на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом сообщили в пресс-службе КТК.

Пожар, возникший после удара, уже ликвидировали, погрузка нефти остановлена. Интернациональный экипаж в составе 22 человек эвакуировали на буксирах, танкер сохранил плавучесть.

В консорциуме отметили, что Киев при подготовке атаки на находившееся под погрузкой судно осознавал колоссальные экологические и техногенные риски, а также угрозу жизни членов экипажа из разных стран.

Напомним, вчера морской терминал КТК подвергся атаке украинских дронов прямо во время погрузки, под удар попали выносные причалы и два танкера под флагами Либерии и Маршалловых островов с международными экипажами. На судне ASIA вспыхнул пожар, но его уже ликвидировали силами аварийных служб консорциума.