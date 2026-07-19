Казахстан осудил атаки в Чёрном море после ударов ВСУ по танкерам

Министерство иностранных дел Казахстана осудило атаки беспилотников на гражданские суда в акватории Чёрного моря, задействованные в транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В ведомстве назвали удары недопустимым посягательством на экономические интересы республики.

«[Это] поставило под угрозу жизнь и безопасность экипажей гражданских судов», — говорится в заявлении МИД.

Казахстан требует немедленного прекращения атак и принятия мер для безопасности экспортной инфраструктуры. Ведётся оценка ущерба, после которой республика оставляет за собой право требовать возмещения. Также Казахстан призвал партнёров осудить атаки и совместно выработать меры по предотвращению подобных инцидентов.

Напомним, атака ВСУ произошла 19 июля 2026 года на выносных причалах ВПУ-1 и ВПУ-3. Под удар попали два танкера — ASIA и NISSOS IOS, на борту которых находились международные экипажи. Танкер ASIA ходит под флагом Либерии, а NISSOS IOS — под флагом Маршалловых островов.