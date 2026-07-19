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Регион
19 июля, 15:29

Казахстан осудил атаки в Чёрном море после ударов ВСУ по танкерам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lensw0rId

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lensw0rId

Министерство иностранных дел Казахстана осудило атаки беспилотников на гражданские суда в акватории Чёрного моря, задействованные в транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В ведомстве назвали удары недопустимым посягательством на экономические интересы республики.

«[Это] поставило под угрозу жизнь и безопасность экипажей гражданских судов», — говорится в заявлении МИД.

Казахстан требует немедленного прекращения атак и принятия мер для безопасности экспортной инфраструктуры. Ведётся оценка ущерба, после которой республика оставляет за собой право требовать возмещения. Также Казахстан призвал партнёров осудить атаки и совместно выработать меры по предотвращению подобных инцидентов.

Погрузка нефти на терминале КТК остановлена после атаки дронов ВСУ на танкеры
Погрузка нефти на терминале КТК остановлена после атаки дронов ВСУ на танкеры

Напомним, атака ВСУ произошла 19 июля 2026 года на выносных причалах ВПУ-1 и ВПУ-3. Под удар попали два танкера — ASIA и NISSOS IOS, на борту которых находились международные экипажи. Танкер ASIA ходит под флагом Либерии, а NISSOS IOS — под флагом Маршалловых островов.

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Александра Мышляева
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