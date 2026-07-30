На КТК потушили пожар, возникший после удара дронов по танкерам

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил отгрузку нефти после атаки беспилотников на два танкера у морского терминала под Новороссийском. Возникший пожар удалось потушить, сообщила пресс-служба компании.

По данным КТК, в 01:48 мск 30 июля под удар попал танкер Niffos Sifnos, шедший под флагом Маршалловых Островов. На грузовой палубе начался пожар, который экипаж потушил при поддержке трёх вспомогательных судов.

Пострадавших среди работников консорциума и подрядчиков нет. Разлива нефти не обнаружено, судно сохранило плавучесть.

Ещё один беспилотник атаковал танкер Marathi под флагом острова Мэн. Судно находилось в шести морских милях от терминала и направлялось туда для загрузки нефти.

Ранее Life.ru рассказывал, что два танкера подверглись атаке беспилотников у терминала КТК под Новороссийском, из-за чего перевалку нефти временно остановили.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и крупнейших мировых добывающих компаний. Магистральный трубопровод длиной свыше 1500 км соединяет месторождения Западного Казахстана (включая Тенгиз и Кашаган) с морским терминалом под Новороссийском (Южная Озереевка). Оттуда сырьё танкерами поступает на глобальные рынки. На КТК приходится около двух третей экспортной нефти Казахстана, а также часть российского сырья, что определяет его критическую роль в мировой энергобезопасности.