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Регион
30 июля, 03:21

Задымление от горящего склада Wildberries может двигаться к Пензе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Дым от пожара на складе Wildberries в Пензенской области, возникший после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), может достичь Пензы. Об этом сообщил мэр города Олег Денисов.

Жителей города предупредили о возможном ухудшении качества воздуха и призвали соблюдать меры предосторожности. Мэр рекомендовал при появлении резкого запаха закрыть окна, сократить время пребывания на улице и отказаться от длительных прогулок с детьми и домашними животными. Градоначальник также напомнил о необходимости обращаться за медицинской помощью через службу 112 при ухудшении самочувствия.

Логистика Wildberries перестроена из-за атаки БПЛА ВСУ на склад под Пензой
Логистика Wildberries перестроена из-за атаки БПЛА ВСУ на склад под Пензой

Напомним, 30 июля украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области. На территории объекта возник пожар. К месту происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчёты, подразделения МЧС и правоохранители. Спасатели работают на месте возгорания, где сохраняется открытое горение. В настоящее время принимаются меры по его ликвидации. Из самого склада эвакуировали около 200 сотрудников.

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Тимур Хингеев
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