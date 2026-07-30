Задымление от горящего склада Wildberries может двигаться к Пензе

Дым от пожара на складе Wildberries в Пензенской области, возникший после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), может достичь Пензы. Об этом сообщил мэр города Олег Денисов.

Жителей города предупредили о возможном ухудшении качества воздуха и призвали соблюдать меры предосторожности. Мэр рекомендовал при появлении резкого запаха закрыть окна, сократить время пребывания на улице и отказаться от длительных прогулок с детьми и домашними животными. Градоначальник также напомнил о необходимости обращаться за медицинской помощью через службу 112 при ухудшении самочувствия.