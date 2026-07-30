В Пензенской области ликвидируют пожар после атаки ВСУ на склад Wildberries

На территории склада Wildberries начался пожар после атаки украинских БПЛА в Пензенской области. Спасатели тушат открытое горение, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано», — написал Мельниченко.

На место прибыли бригады скорой помощи, пожарные, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Губернатор призвал жителей не снимать и не публиковать последствия атаки и работу ПВО.