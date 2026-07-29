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29 июля, 04:40

В Рязани после атаки БПЛА ВСУ эвакуировали логистический объект Wildberries

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На логистическом объекте Wildberries в Рязани после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) была проведена эвакуация людей. Об этом сообщили в пресс-службе компании RWB.

«Логистический объект компании в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», — уточняется в сообщении.

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ПВО уничтожила два беспилотника во время отражения атаки ВСУ на Чувашию 29 июля

В Рязанской области в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов произошли возгорания на промышленных объектах. При падении фрагментов БПЛА пострадали шесть человек. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, угрозы их жизни нет. Кроме того, в ночь на 29 июля при падении обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге Ростовской области погибла женщина, ещё один мужчина пострадал. Развёрнут пункт временного размещения.

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Алена Пенчугина
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