ПВО уничтожила два беспилотника во время отражения атаки ВСУ на Чувашию 29 июля

Силы ПВО уничтожили два беспилотника во время отражения атаки в Чувашии. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

В регионе действует режим опасности атаки БПЛА. Средства противовоздушной обороны продолжают отражать налёт, а оперативные службы работают на местах.

«Прошу сохранять спокойствие. По возможности оставайтесь в помещениях, не подходите к окнам и строго соблюдайте меры безопасности», — призвал Николаев.

Глава республики попросил жителей не снимать и не публиковать работу ПВО. По его словам, такие кадры могут передать противнику сведения о действиях военных.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА в Рязани пострадали шесть человек. Медики доставили их в больницы и оказали необходимую помощь. Власти заявили, что угрозы жизни пострадавших нет. Обломки беспилотников упали на промышленных территориях и вызвали возгорания. После завершения работы ПВО губернатор Рязанской области Павел Малков объявил отбой воздушной тревоги. На местах продолжили работу оперативные службы.