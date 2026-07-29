В Рязанской области при атаке БПЛА начался пожар на промышленных территориях
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В Рязанской области в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов произошли возгорания на промышленных объектах. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков у себя в Telegram-канале.
«В результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях. На местах работают оперативные службы», — сообщил глава региона.
Кроме того, согласно информации Павла Малкова, при падении фрагментов беспилотных летательных аппаратов в Рязани пострадали шесть человек. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, угрозы их жизни нет. Кроме того, в ночь на 29 июля при падении обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге Ростовской области погибла женщина, ещё один мужчина пострадал. Развёрнут пункт временного размещения.
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