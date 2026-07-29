В Рязанской области при атаке БПЛА начался пожар на промышленных территориях

В Рязанской области в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов произошли возгорания на промышленных объектах. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков у себя в Telegram-канале.

Кроме того, согласно информации Павла Малкова, при падении фрагментов беспилотных летательных аппаратов в Рязани пострадали шесть человек. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, угрозы их жизни нет. Кроме того, в ночь на 29 июля при падении обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге Ростовской области погибла женщина, ещё один мужчина пострадал. Развёрнут пункт временного размещения.