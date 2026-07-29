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Регион
29 июля, 03:59

В Рязанской области при атаке БПЛА начался пожар на промышленных территориях

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Рязанской области в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов произошли возгорания на промышленных объектах. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков у себя в Telegram-канале.

«В результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях. На местах работают оперативные службы», — сообщил глава региона.

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Кроме того, согласно информации Павла Малкова, при падении фрагментов беспилотных летательных аппаратов в Рязани пострадали шесть человек. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, угрозы их жизни нет. Кроме того, в ночь на 29 июля при падении обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге Ростовской области погибла женщина, ещё один мужчина пострадал. Развёрнут пункт временного размещения.

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Виталий Приходько
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