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Регион
28 июля, 23:59

В Таганроге обломки ракеты ВСУ упали на многоквартирный дом, погиб один человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге Ростовской области погибла женщина, ещё один мужчина пострадал. О случившемся информирует губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал», — написал губернатор у себя в Telegram-канале.

Слюсарь добавил, что в настоящее время ведётся эвакуация жителей дома. Для них развёрнут пункт временного размещения.

Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавший в настоящее время получает всю необходимую медпомощь. Данные о последствиях атаки будут уточняться.

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Виталий Приходько
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