28 июля в ДНР от атак ударных дронов ВСУ пострадали семь мирных граждан

Сегодняшние удары ударных БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) привели к ранению семи мирных граждан в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В Никитовском районе Горловки в результате атаки на рейсовый автобус ранения средней степени тяжести получили женщины 1974, 1980 и 1989 годов рождения, а также мужчины 1949 и 1981 годов рождения. В городе Кировское Шахтёрского муниципального округа при атаке на АЗС ранена женщина 1973 года рождения, кроме того, пострадал мужчина 1982 года рождения.

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — написал Пушилин в своём телеграм-канале.

В городских округах Горловка, Торез, а также в Кураховском и Шахтёрском муниципальных округах повреждены два частных жилых строения, два объекта гражданской инфраструктуры, один рейсовый автобус и две легковые машины.

Ранее четыре мирных жителя получили ранения в результате новых атак украинских беспилотников на Белгородскую область. В посёлке Политотдельский FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Водитель получил множественные осколочные ранения. Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Транспортное средство повреждено. Ещё трое пострадали при атаке на коммерческий объект в областном центре. Одному из них медики оказали помощь на месте.