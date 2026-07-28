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Регион
28 июля, 17:39

ПВО за день сбила 112 украинских БПЛА над регионами России

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

За период с 08:00 до 20:00 мск 28 июля 2026 года средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Четыре человека пострадали при атаках БПЛА на Белгородскую область
Четыре человека пострадали при атаках БПЛА на Белгородскую область

Ранее беспилотники ВСУ атаковали коммерческие объекты, дома и автомобили в Белгородской области. Ранения получили пять человек, часть пострадавших госпитализировали с осколочными и минно-взрывными травмами.

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Наталья Демьянова
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