Пять жителей Белгородской области пострадали при атаках дронов ВСУ

Беспилотники ВСУ атаковали коммерческие объекты, дома и машины в Белгородской области, пострадали пять человек. О последствиях сообщил региональный оперативный штаб.

Двое мужчин и женщина получили ранения в Белгороде. Одного из пострадавших с осколочным ранением плеча скорая доставила в городскую больницу № 2. Женщину с травмой голени госпитализировали в областную клиническую больницу.

Ещё одна пострадавшая с минно-взрывной травмой находится в горбольнице № 2. Также утром медицинская помощь понадобилась мужчине со слепыми осколочными ранениями плеча и ног при ударе по коммерческому объекту. После оказания помощи его отпустили домой.

На территории предприятия в селе Красный Октябрь Белгородского округа дрон ударил по автомобилю. В Октябрьскую районную больницу доставлен мужчина с множественными осколочными ранениями рук и ног. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

В селе Бочковка от взрыва FPV-дрона разбиты окна частного дома, перебита газовая труба, повреждены гараж и машина. В посёлке Новосадовый посечён ещё один автомобиль.

Последствия зафиксировали и в Грайворонском городском округе. В городе Грайворон после детонации беспилотника повреждено остекление квартиры в многоэтажке. Второй аппарат ударил по частному домовладению — выбиты окна и повреждён фронтон.

В Шебекинском округе тоже не обошлось без разрушений. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал машину, у неё повреждены стёкла и кузов. В городе Шебекино вследствие детонации пострадали ещё два автомобиля.