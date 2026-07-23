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23 июля, 09:21

Жених ранен, на невесте загорелось платье: ВСУ ударили по ЗАГСу в Белгороде в момент свадьбы

ВСУ нанесли удар по ЗАГСу в Белгороде в момент свадьбы, пострадал жених

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

ВСУ нанесли удар по ЗАГСу в Белгороде в тот момент, когда там проходила свадьба. Об этом сообщает SHOT.

По словам очевидцев, которые приводит телеграм-канал, в результате попадания осколка дрона пострадал жених, а на невесте загорелось свадебное платье. Ранение ног получил и ещё один мужчина. Оба пострадавших от госпитализации отказались. Повреждены как минимум два автомобиля. На месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, ранее оперативные службы сообщили о взрыве дрона в центре Белгорода. В результате пострадали двое мужчин, также повреждения зафиксированы у двух автомобилей.

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Никита Никонов
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