В Белгородской области при атаке FPV-дрона на автомобиль погиб мирный житель

Атака FPV-дрона по гражданскому транспорту в селе Первое Цепляево Шебекинского округа Белгородской области привела к гибели человека. Ещё один мужчина получил тяжёлые травмы и был госпитализирован, сообщили в региональном оперативном штабе. Сам автомобиль повреждён.

«В селе Первое Цепляево FPV-дрон ударил по «газели». В результате полученных травм мужчина скончался на месте. Водителя в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями грудной клетки, живота и бедра бригада скорой доставила в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — говорится в заявлении.

Ранее при ночной атаке украинских беспилотников по Республике Крым один человек погиб, ещё четверо пострадали. Губернатор пообещал оказать поддержку семьям. Сергей Аксёнов также выразил соболезнования близким погибшего и пожелал раненым скорейшего выздоровления.