Ограничения на полёты затронули 15 аэропортов России в ночь на 23 июля

Ограничения на полёты с начала суток затронули 15 российских аэропортов. К 07:00 мск ограничения сняли в Геленджике, Пензе и Саратове. Об изменениях сообщила Росавиация.

Приём и отправку самолётов сейчас приостановили аэропорты Калуги, Ярославля, Самары, Ульяновска, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Уфы и Костромы.

Внуково и Домодедово продолжают обслуживать рейсы после согласования с соответствующими органами. Такой порядок связан с ограничениями на использование воздушного пространства возле авиагаваней. Дополнительные меры в Геленджике отменили в 06:13 мск. Аэропорт вернулся к работе по действующему уведомлению, которое разрешает принимать регулярные рейсы с 08:30 до 20:00. Пассажирам рекомендуют проверять время отправления и прибытия рейсов на онлайн-табло аэропортов.