Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 04:13

В Воронежской области после атаки ВСУ есть пострадавшие и серьёзные последствия

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Силы ПВО ночью 23 июля отражали атаку БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область. Губернатор Александр Гусев в своём канале в «Максе» сообщил, что есть пострадавшие и серьёзные последствия.

«Силы ПВО всю ночь отражали вражескую атаку на гражданские объекты. К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьёзные последствия. Обо всём сообщим после окончания работы оперативных служб», — написал он.

23 июля силами ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА, следовавших курсом на Москву
23 июля силами ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА, следовавших курсом на Москву

Ранее украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области. На месте работают специальные службы. Губернатор не привёл сведения о возможных пострадавших и повреждениях.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar