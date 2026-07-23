В Воронежской области после атаки ВСУ есть пострадавшие и серьёзные последствия
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Силы ПВО ночью 23 июля отражали атаку БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область. Губернатор Александр Гусев в своём канале в «Максе» сообщил, что есть пострадавшие и серьёзные последствия.
«Силы ПВО всю ночь отражали вражескую атаку на гражданские объекты. К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьёзные последствия. Обо всём сообщим после окончания работы оперативных служб», — написал он.
Ранее украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области. На месте работают специальные службы. Губернатор не привёл сведения о возможных пострадавших и повреждениях.
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