В Воронежской области после атаки ВСУ есть пострадавшие и серьёзные последствия

Силы ПВО ночью 23 июля отражали атаку БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область. Губернатор Александр Гусев в своём канале в «Максе» сообщил, что есть пострадавшие и серьёзные последствия.

«Силы ПВО всю ночь отражали вражескую атаку на гражданские объекты. К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьёзные последствия. Обо всём сообщим после окончания работы оперативных служб», — написал он.

Ранее украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области. На месте работают специальные службы. Губернатор не привёл сведения о возможных пострадавших и повреждениях.