23 июля силами ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА, следовавших курсом на Москву

Силами противовоздушной обороны уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области. На месте работают специальные службы. Губернатор не привёл сведения о возможных пострадавших и повреждениях.