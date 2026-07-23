В Севастополе 23 июля силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ

Над Севастополем средствами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты четыре беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 23 июля сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито четыре БПЛА в Балаклавском районе», — написал он в Telegram-канале.

Сообщений о пострадавших не поступало. Воздушная тревога была отменена.

В Донецкой Народной Республике из-за атак ударных беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) и детонации взрывоопасных предметов погибли два человека, ещё десять мирных жителей пострадали. В результате обстрелов также повреждены пять жилых домов, пять объектов гражданской инфраструктуры, а также один легковой автомобиль. Объекты расположены в городских округах Донецк, Торез, Мариуполь, Горловка, Дебальцево, а также в Амвросиевском, Волновахском, Старобешевском и Мангушском муниципальных округах.