В ДНР из-за атак БПЛА ВСУ и детонации ВОП погибли двое, 10 человек пострадали

В Донецкой Народной Республике из-за атак ударных беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) и детонации взрывоопасных предметов погибли два человека, ещё десять мирных жителей пострадали. В Амвросиевском муниципальном округе на автодороге Донецк — Амвросиевка в результате атаки на легковой автомобиль погибли мужчина и женщина. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал он в своём телеграм-канале.

В Никитовском районе Горловки на остановке общественного транспорта ранения средней степени тяжести получил мужчина 1959 года рождения, также пострадал мужчина 1976 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки пострадали работники коммунального предприятия: женщины 1959 и 1965 годов рождения, мужчины 1964, 1982 и 1998 годов рождения. В Калининском районе Горловки на открытой местности пострадала женщина 1980 года рождения.

Ранения средней степени тяжести зафиксированы у двух мирных жителей. В Шахтёрске пострадал мужчина 1962 года рождения. В городе Селидово Красноармейского муниципального округа на приусадебном участке при подрыве на противопехотной фугасной мине «Лепесток» ранен мужчина 1946 года рождения.

В результате обстрелов повреждены пять жилых домов, пять объектов гражданской инфраструктуры, а также один легковой автомобиль. Объекты расположены в городских округах Донецк, Торез, Мариуполь, Горловка, Дебальцево, а также в Амвросиевском, Волновахском, Старобешевском и Мангушском муниципальных округах.

Ранее медикам удалось стабилизировать состояние пострадавших, доставленных в стационар после удара ВСУ по жилому дому в Ялте. Напомним, в результате ночной атаки беспилотников пострадали 17 мирных жителей, а из повреждённого здания были эвакуированы 350 человек. После попадания дрона в многоэтажку на месте вспыхнул сильный пожар, охвативший 7 квартир и вызвавший частичное обрушение фасада. На полную ликвидацию возгорания специалистам потребовалось 4 часа. Ситуация находится под личным контролем главы республики.