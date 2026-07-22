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22 июля, 09:54

До 17 выросло число пострадавших при ударе БПЛА по многоэтажному дому в Ялте

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

До 17 человек выросло число пострадавших при ударе БПЛА по многоэтажному дому в Ялте. Об этом сообщил Олег Крючков — советник главы Крыма Сергея Аксёнова.

«По уточнённым данным во время ночной атаки врага в Ялте ранено семнадцать мирных жителей», — говорится в публикации Крючкова.

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Напомним, ранее было известно о 13 пострадавших. По словам Крючкова, госпитализировано шесть человек, трое находятся в тяжёлом состоянии.

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Никита Никонов
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