Дрон ВСУ попал в многоэтажный дом в Ялте, пострадали 13 человек

Ночью Ялта подверглась атаке беспилотников. Один из дронов попал в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил Олег Крючков — советник главы Крыма Сергея Аксёнова.

В результате пострадали 13 человек, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Всего госпитализировано шестеро граждан.

«Ночью враг атаковал Ялту. Один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. Ранено тринадцать человек. Трое — тяжёлые. Шесть человек госпитализировано», — заявил Крючков.