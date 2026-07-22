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Регион
22 июля, 09:42

Дрон ВСУ попал в многоэтажный дом в Ялте, пострадали 13 человек

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Ночью Ялта подверглась атаке беспилотников. Один из дронов попал в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил Олег Крючков — советник главы Крыма Сергея Аксёнова.

В результате пострадали 13 человек, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Всего госпитализировано шестеро граждан.

«Ночью враг атаковал Ялту. Один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. Ранено тринадцать человек. Троетяжёлые. Шесть человек госпитализировано», — заявил Крючков.

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Никита Никонов
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