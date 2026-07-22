Перегрузка ПВО на 400%: Украинские зенитчики сходят с ума от русского роя «Гераней-2»

В журнале Минобороны России «Военная мысль» опубликована статья, в которой говорится об использовании искусственного интеллекта в беспилотниках «Герань-2» в ходе специальной военной операции. По данным авторов, такие технологии позволили повысить эффективность применения дронов и затруднить работу украинской противовоздушной обороны, передаёт ТАСС.

В публикации утверждается, что автономные группы БПЛА с ИИ-алгоритмами распределяли роли между аппаратами, выполнявшими функции разведки, ложных целей и нанесения ударов.

«В феврале 2026 года зафиксированы случаи, когда рой из 20–30 аппаратов перегружал украинские системы ПВО на 300–400%», — говорится в статье.

Авторы отмечают, что технологии искусственного интеллекта в системах управления беспилотниками уже достигли уровня, позволяющего применять их массово. По их оценке, это обеспечивает рост эффективности действий на 40–60% при одновременном снижении потерь личного состава.

Особое внимание в статье уделено роевым технологиям, которые названы «высшей формой реализации ИИ в БПЛА». По мнению авторов, такой подход позволяет преодолевать средства ПВО и радиоэлектронной борьбы за счёт массового насыщения воздушного пространства, распределённого целеуказания и минимального участия оператора.

Также в публикации утверждается, что в 2025–2026 годах роевые технологии в российских Вооружённых силах прошли путь от экспериментальных испытаний к оперативному применению.

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