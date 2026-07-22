Российские вооружённые силы нанесли высокоточный удар по подразделению противника. Целью стала батарея берегового ракетного комплекса «Нептун». Местом расположения цели был выбран населённый пункт Ковалёвка.

В результате огневого воздействия вражеская система была полностью ликвидирована. По подтверждённым данным, уничтожена сама пусковая установка вместе с транспортно-заряжающей машиной. Боекомплект сдетонировал непосредственно на месте стоянки техники.

Данный тип вооружения представлял серьёзную опасность для надводных группировок. Комплекс создавал постоянную угрозу гражданским судам и военным кораблям в акватории. Нейтрализация этой точки снимает напряжение на данном участке фронта.

Успешная работа расчетов подтвердила высокую эффективность разведки. Координаты были подтверждены средствами объективного контроля до момента прилета. Применялись средства поражения большой дальности, что позволило избежать риска для личного состава.

Ранее операторы беспилотников нанесли удары по огневым точкам и объектам логистики противника в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. В Минобороны рассказали, что расчёты ударных БПЛА группировки «Восток» уничтожили артиллерийские позиции украинских сил в Днепропетровской области. Дроноводы группировки «Север» сорвали доставку продовольствия и боеприпасов для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Они ликвидировали наземные робототехнические комплексы противника в Сумской и Харьковской областях. На Добропольском направлении подразделения «Центра» подавили вражеские огневые точки и посадили тяжёлые гексакоптеры неприятеля.