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21 июля, 17:16

От «Гераней» не скрыться: Минобороны показало видео ударов по военным судам в Чёрном море

Минобороны показало видео ударов по судам ВСУ в Чёрном море 21 июля

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Российские военные нанесли удары по трём судам в районе Одессы и в порту Николаева. Об этом сообщили в Минобороны РФ вечером 21 июля.

Удары по военным судам Украины в Чёрном море. Видео © Минобороны РФ

По данным ведомства, удары были нанесены в целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники для ВСУ.

Как уточнили в министерстве, беспилотник «Герань-4 сикер» поразил балкер, находившийся в девяти километрах восточнее Одессы.

Ещё один аппарат атаковал сухогруз в 50 километрах южнее Одессы. Кроме того, удар был нанесён по сухогрузу, находившемуся в порту Николаева.

Дроны ударили по трём судам, которые шли в Одессу и Черноморск с грузом для ВСУ
Дроны ударили по трём судам, которые шли в Одессу и Черноморск с грузом для ВСУ

В Минобороны подчеркнули, что все перечисленные суда использовались для перевозок в интересах ВСУ.

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Никита Никонов
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