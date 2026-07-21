Дроны ударили по трём судам, которые шли в Одессу и Черноморск с грузом для ВСУ
Беспилотники ВС РФ атаковали балкер и два сухогруза, которые доставляли грузы для ВСУ в порты Одесса и Черноморск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На переходе морем (9 км вост., 51 км южнее и 71 км юго-вост. Одесса) поражены беспилотными летательными аппаратами морское судно типа «балкер» и два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты Одесса и Черноморск», — говорится в сообщении.
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