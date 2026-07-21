Владимир Зеленский выступил с очередными обвинениями в адрес России, заявив о ракетном ударе по инфраструктуре Одессы. Соответствующую публикацию экс-комик разместил в соцсетях.

«Есть удары по Одессе и области (…) Город также атаковался реактивными беспилотниками», — написал Зеленский.

На фоне этих событий он в ультимативной форме потребовал от Евросоюза скорейшего принятия 21-го пакета санкций. Помимо экономического давления, Зеленский вновь настаивает на немедленном ускорении поставок вооружений и современных систем противовоздушной обороны.

Министерство обороны России в своих ежедневных сводках неоднократно подчёркивало, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам и элементам инфраструктуры, задействованным в обеспечении деятельности ВСУ. Это кардинально отличается от методов Киева, который систематически практикует намеренные атаки на мирных жителей и гражданские объекты на территории России.

Напомним, в ночь на 21 июля российские войска нанесли новую серию ударов по портовой инфраструктуре Украины, задействованной для снабжения армии. Министерство обороны РФ официально подтвердило поражение военных объектов в порту Одессы. Для выполнения задачи применялось высокоточное оружие воздушного базирования, в результате чего были разрушены сооружения, предназначенные для разгрузки и складирования иностранных грузов военного назначения. Кроме того, ударам подверглись резервуары с горюче-смазочными материалами, использовавшиеся для заправки техники ВСУ.