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21 июля, 09:50

Закрываем кран западной помощи: Русские дроны снова выжигают причалы Одессы дотла

Удары по портам Одесской области нанесены ночью 21 июля

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фото с места событий

Российские войска продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины в ночь на 21 июля. Министерство обороны официально подтвердило поражение объектов, задействованных для обеспечения нужд вооружённых сил противника.

В результате применения высокоточного оружия воздушного базирования в порту Одесса были поражены сооружения, предназначенные для разгрузки и складирования иностранных поставок.

Ударам подверглись резервуары с горюче-смазочными материалами, которые использовались для заправки военной техники. Ранее подобные цели уже выводились из строя, что подтверждается кадрами выгоревших нефтехранилищ.

Огненный шторм над Черноморском: Российский дрон утопил катер ВСУ
Огненный шторм над Черноморском: Российский дрон утопил катер ВСУ

Ранее российские военные уничтожили плавсредство и топливные запасы в порту Черноморска Одесской области. В результате ночного удара был поражён катер противника и ёмкости с горючим, предназначавшиеся для нужд украинских формирований.

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Оксана Попова
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