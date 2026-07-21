Закрываем кран западной помощи: Русские дроны снова выжигают причалы Одессы дотла
Удары по портам Одесской области нанесены ночью 21 июля
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фото с места событий
Российские войска продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины в ночь на 21 июля. Министерство обороны официально подтвердило поражение объектов, задействованных для обеспечения нужд вооружённых сил противника.
В результате применения высокоточного оружия воздушного базирования в порту Одесса были поражены сооружения, предназначенные для разгрузки и складирования иностранных поставок.
Ударам подверглись резервуары с горюче-смазочными материалами, которые использовались для заправки военной техники. Ранее подобные цели уже выводились из строя, что подтверждается кадрами выгоревших нефтехранилищ.
Ранее российские военные уничтожили плавсредство и топливные запасы в порту Черноморска Одесской области. В результате ночного удара был поражён катер противника и ёмкости с горючим, предназначавшиеся для нужд украинских формирований.
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