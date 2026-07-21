«Охота началась»: На Западе оценили ответ Москвы на удары по российским торговым судам

Российские военные нанесли удары по морским целям в районе порта «Черноморск» в Одесской области. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен связал это с ответной кампанией Москвы.

На своей странице в соцсети X аналитик написал, что действия российской стороны, вероятно, стали реакцией на атаки по торговому флоту в Азовском море. По его словам, теперь борьба развернулась вдоль побережья Одессы.

Поводом для заявления послужили обнародованные Минобороны РФ кадры. На них запечатлено, как беспилотники поражают два балкера и сухогруз. Указано, что эти корабли доставляли грузы для украинских военных в Черноморск (ранее Ильичёвск).

Накануне в ведомстве сообщили о продолжении атак на портовую инфраструктуру. Удары наносились в понедельник в течение всего дня. Основной задачей военные назвали снижение военно-экономического потенциала противника.

В сводке подчёркивалось, что применяются ударные дроны и высокоточное оружие большой дальности. Отмечается, что эти средства способны преодолевать эшелонированную оборону и уничтожать любые назначенные объекты на всей территории Украины.