ВС РФ поразили в порту Одессы два сухогруза в момент разгрузки

Вооружённые силы России в течение дня продолжали наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в работе в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза в одесском морском порту в момент разгрузки грузов военного назначения. Также уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для украинских военных.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по железнодорожным составам ВСУ, перевозившим грузы военного назначения в Запорожской области. Эти атаки нарушают логистику украинских войск, поражая инфраструктуру и локомотивы, участвующие в снабжении.