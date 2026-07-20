ВС РФ поразили в порту Одессы два сухогруза в момент разгрузки
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Вооружённые силы России в течение дня продолжали наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в работе в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза в одесском морском порту в момент разгрузки грузов военного назначения. Также уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для украинских военных.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по железнодорожным составам ВСУ, перевозившим грузы военного назначения в Запорожской области. Эти атаки нарушают логистику украинских войск, поражая инфраструктуру и локомотивы, участвующие в снабжении.
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