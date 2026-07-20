Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 15:48

ВС РФ поразили в порту Одессы два сухогруза в момент разгрузки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Den Rozhnovsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Den Rozhnovsky

Вооружённые силы России в течение дня продолжали наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в работе в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза в одесском морском порту в момент разгрузки грузов военного назначения. Также уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для украинских военных.

Зеленский в панике умоляет Запад об очередной «допомоге», пока Киев горит от ударов ВС РФ
Зеленский в панике умоляет Запад об очередной «допомоге», пока Киев горит от ударов ВС РФ

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по железнодорожным составам ВСУ, перевозившим грузы военного назначения в Запорожской области. Эти атаки нарушают логистику украинских войск, поражая инфраструктуру и локомотивы, участвующие в снабжении.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar