Вооружённые силы России нанесли удары по железнодорожным составам ВСУ, использовавшимся для доставки грузов военного назначения в Запорожской области. Соответствующие кадры объективного контроля опубликовало Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары наносились расчётами беспилотных летательных аппаратов «Герань». Регулярные атаки по объектам железнодорожной инфраструктуры и локомотивам, которые участвуют в снабжении войск, нарушают транспортную логистику ВСУ. Успешное поражение целей подтверждено средствами объективного контроля в реальном времени.

Минобороны РФ показало удары «Геранями» по ж/д составам ВСУ в Запорожской области. Видео © Минобороны России

Также минобороны России опубликовало видео объективного контроля, на котором запечатлена серия ударов беспилотными летательными аппаратами «Герань» по железнодорожным составам Вооружённых сил Украины, задействованным для доставки военных грузов в Запорожской области.

Ранее министерство обороны России заявило о нанесении удара беспилотником «Герань-4 сикер» по балкеру, находившемуся на внешнем рейде порта Одесса, и подтвердило успешное поражение цели данными объективного контроля. В ведомстве подчеркнули, что цель была поражена точно, а кадры объективного контроля зафиксировали результат.