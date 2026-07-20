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Регион
20 июля, 09:18

Путин встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин начал рабочую неделю с встречи с главой Запорожской области Евгением Балицким. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Рабочий график уже идёт у президента. Он провёл уже рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что регион находится в особенных условиях, что требует пристального внимания главы государства к возникающим там вопросам. По словам спикера, в ближайшее время Кремль обнародует подробный материал по итогам состоявшейся беседы.

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Ранее Дмитрий Песков проинформировал журналистов о встрече Владимира Путина с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. В переговорах участвовали Сергей Лавров и Юрий Ушаков. Стороны обсудили состояние российско-северокорейских отношений. Как отметил представитель Кремля, в начале беседы Путин позитивно оценил уровень взаимодействия между двумя странами.

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Александра Мышляева
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