Путин встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким

Президент РФ Владимир Путин начал рабочую неделю с встречи с главой Запорожской области Евгением Балицким. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Рабочий график уже идёт у президента. Он провёл уже рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что регион находится в особенных условиях, что требует пристального внимания главы государства к возникающим там вопросам. По словам спикера, в ближайшее время Кремль обнародует подробный материал по итогам состоявшейся беседы.

Ранее Дмитрий Песков проинформировал журналистов о встрече Владимира Путина с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. В переговорах участвовали Сергей Лавров и Юрий Ушаков. Стороны обсудили состояние российско-северокорейских отношений. Как отметил представитель Кремля, в начале беседы Путин позитивно оценил уровень взаимодействия между двумя странами.