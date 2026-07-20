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20 июля, 04:05

Песков подтвердил готовность Путина к контактам с новым верховным лидером Ирана

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин открыт к контактам с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, сообщил пресс‑секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, конкретных договорённостей о проведении телефонного разговора или встречи пока нет, однако такая возможность рассматривается.

«Пока каких-то конкретных договорённостей по этому телефонному разговору нет. Поэтому конкретно ничего сказать не можем. Но, безусловно, президент Путин открыт к таким контактам», – подчеркнул спикер Кремля.

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Ожидается, что первым международным контактом Моджтабы Хаменеи может стать общение с Путиным, сообщил иранский источник ТАСС. В Кремле готовы к диалогу, который позволит обсудить ключевые вопросы двусторонних отношений.

Ранее Life.ru писал, что Россия временно приостановила сертификацию иранских цветов для экспорта. Россельхознадзор направил соответствующее обращение в Организацию по защите растений Ирана из-за резкого роста поставок. Специалисты заметили, что цветы по упаковке и внешнему виду полностью совпадают с продукцией, которая раньше поступала из Армении, что вызвало вопросы у проверяющих.

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Юния Ларсон
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