В Турции предложили России, Китаю и Ирану создать союз

В Анкаре предложили создать стратегический союз России, Турции, Китая и Ирана для укрепления глобальной безопасности. Инициатива прозвучала в итоговой декларации международной конференции «Союз, который предотвратит большую войну».

Документ был подготовлен по итогам мероприятия, организованного турецкой партией «Родина». В нём говорится, что в нынешних условиях именно объединение четырёх стран может стать основой новой системы безопасности.

«В нынешних условиях основой такой силы должен стать союз Турции, России, Китая и Ирана», — говорится в декларации, текст которой поступил в распоряжение РИА Новости.

Авторы документа заявили, что считают источниками угрозы масштабного конфликта ситуацию вокруг Ирана, Украины, сектора Газа и Ливана, а также действия США и Израиля. Кроме того, в декларации утверждается, что НАТО якобы перестала отвечать интересам мировой безопасности и должна быть распущена. По мнению участников конференции, такой союз мог бы стать фактором сдерживания и основой более широкой системы международных отношений с участием стран Глобального Юга.

Конференция прошла 18–19 июля в Анкаре. По данным организаторов, в ней приняли участие около 200 человек из 17 стран, включая представителей России, Турции, Китая, Ирана, США и европейских государств.

А ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Анкара будет стремиться в Евросоюз, несмотря на неоднозначную политику блока в отношении Турции. Он утверждает, что страна способна не только получать пользу от членства, но и усилить сам блок.