«Двери закрыты»: В Турции признали невозможность вступления Анкары в ЕС

В Турции укрепилось понимание, что путь в Евросоюз для Анкары закрыт. При нынешней политике Брюсселя перспектива членства утрачена навсегда, сообщил РИА «Новости» турецкий политический обозреватель Эрджан Мумлу.

15 июля Совет ЕС утвердил документ «Общее понимание: угрозы и вызовы…», содержащий оценки Турции, Кипра и региональной безопасности. Анкара назвала его предвзятым и несправедливым, заявив, что он отражает отсутствие у Брюсселя общего будущего с Турцией.

Мумлу подчеркнул, что критика турецких властей — следствие растущего разочарования в политике ЕС. Несмотря на статус кандидата, переговоры заморожены, а Брюссель увязывает их с политическими условиями. В турецком обществе всё больше людей приходят к осознанию нереалистичности идеи о евроинтеграции.

Кстати, в мае турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Анкара будет стремиться в Евросоюз, несмотря на неоднозначную политику блока в отношении Турции. Он утверждает, что страна способна не только получать пользу от членства, но и усилить сам блок.