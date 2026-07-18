Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июля, 09:26

«Двери закрыты»: В Турции признали невозможность вступления Анкары в ЕС

Политолог Мумлу: В Турции понимают, что Анкару никогда не возьмут в Евросоюз

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski

В Турции укрепилось понимание, что путь в Евросоюз для Анкары закрыт. При нынешней политике Брюсселя перспектива членства утрачена навсегда, сообщил РИА «Новости» турецкий политический обозреватель Эрджан Мумлу.

15 июля Совет ЕС утвердил документ «Общее понимание: угрозы и вызовы…», содержащий оценки Турции, Кипра и региональной безопасности. Анкара назвала его предвзятым и несправедливым, заявив, что он отражает отсутствие у Брюсселя общего будущего с Турцией.

Мумлу подчеркнул, что критика турецких властей — следствие растущего разочарования в политике ЕС. Несмотря на статус кандидата, переговоры заморожены, а Брюссель увязывает их с политическими условиями. В турецком обществе всё больше людей приходят к осознанию нереалистичности идеи о евроинтеграции.

«Любые инициативы»: Фидан рассказал, на что готова Турция ради мира между Москвой и Киевом
«Любые инициативы»: Фидан рассказал, на что готова Турция ради мира между Москвой и Киевом

Кстати, в мае турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Анкара будет стремиться в Евросоюз, несмотря на неоднозначную политику блока в отношении Турции. Он утверждает, что страна способна не только получать пользу от членства, но и усилить сам блок.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Турция
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar